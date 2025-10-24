Mbour : un homme condamné pour avoir frappé le mari de sa tante

Selon le témoignage de l’accusé, l’incident s’est produit alors qu’il se rendait au travail. Il aurait surpris Vieux G. en train de battre sauvagement sa première épouse, sa tante, sous le regard impuissant des voisins du quartier de Falokh. Dans un excès de colère, Y. Seydi a alors frappé la victime avec un gourdin. La victime a été évacuée d’urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour après s’être effondrée.



À la barre, Vieux G. a nié avoir frappé sa première épouse et a affirmé qu’il s’était contenté de la retenir par le bras après qu’elle ait mordu sa seconde femme. Il a réclamé 600 000 FCFA de dommages et intérêts.



Y. Seydi et sa tante ont contesté ces déclarations, affirmant que Vieux G. avait bien roué de coups sa première épouse pour défendre sa seconde femme. L’altercation initiale aurait été provoquée par un conflit entre les deux épouses de Vieux G., lorsqu’elles se sont affrontées dans la chambre conjugale.



Le tribunal a finalement estimé que Y. Seydi avait dépassé les limites de la légitime défense, et l’a condamné à un an de prison avec sursis ainsi qu’au paiement de 500 000 FCFA.

