Mbour : les commerçants de Tefess délogés appellent à l’aide et réclament une solution de relogement





À Mbour, les commerçants installés depuis plus de vingt ans aux abords de l’hôpital de Tefess vivent une situation dramatique. Suite à une décision préfectorale ordonnant la réorganisation de l’espace public, ces petits marchands, désormais délogés, expriment leur désarroi et leur colère.



Face à la presse, ils ont dénoncé une mesure brutale, prise sans solution alternative. « Nous avons travaillé ici pendant plus de vingt ans avec autorisation. Certains ont même versé jusqu’à 250 000 francs CFA de caution. Aujourd’hui, on nous chasse sans nous proposer d’autre lieu. Où irons-nous ? », s’est indigné Matar Lo, porte-parole du collectif, devant les journalistes de Dakaractu Mbour.



D’après les intéressés, plus de 70 places sont concernées par l’opération. Les commerçants affirment ne pas s’opposer à l’idée de réaménager le site, mais exigent qu’un relogement soit prévu avant toute expulsion. « Nous ne voulons pas de conflit. Nous voulons simplement un endroit où continuer à travailler pour nourrir nos familles », a ajouté un autre vendeur, visiblement ému.



Le silence des autorités locales accentue leur frustration. Certains commerçants, désespérés, envisagent même de quitter le pays. « Si cela continue, nous irons chercher notre avenir ailleurs, même si cela signifie prendre les pirogues pour l’Europe », a lancé Matar Lo, sous les regards attristés de ses camarades.



Dans leur détresse, ils en appellent directement au Président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, espérant une intervention rapide. « Nous ne voulons pas mourir dans la mer, nous voulons simplement vivre dignement de notre travail », ont-ils martelé.



Sur le terrain, la tension reste palpable. Les opérations de déguerpissement se poursuivent malgré les appels au dialogue. Entre colère, peur et espoir d’une écoute des autorités, les commerçants de Tefess demandent avant tout à être traités avec humanité.



