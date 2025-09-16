Mboro : un jeune homme de 27 ans se noie après avoir sauvé un garçon





Un drame a frappé la plage de Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane), où un jeune homme a perdu la vie après avoir sauvé un garçon de la noyade.



La victime, un chauffeur de 27 ans domicilié à Mboro, s’était jetée à l’eau mardi vers 18 heures pour secourir un enfant en détresse. Le garçon a pu être sauvé, mais le sauveteur a disparu aussitôt après, malgré les recherches entreprises sur place.



Son corps a finalement été retrouvé mercredi matin, aux environs de 10 heures, au large de Khondio, toujours dans la même commune. Des habitants l’ont repéré et ont aussitôt alerté la gendarmerie de Mboro.



La dépouille a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et déposée à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane.

