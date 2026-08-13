La scène s’est produite pendant un match de cadets opposant l’ASC GUY GUI à l’ASC DARKASSÉ GUI. Dans le feu de l’action, Souleymane Diedhiou a reçu involontairement un coup du gardien de son propre camp.





Le jeune joueur est alors tombé au sol et a perdu connaissance.





Face à cette situation inquiétante, Mexent Bassene, qui se trouvait sur place, n’a pas hésité à intervenir. Il aurait immédiatement porté secours au joueur, faisant preuve de sang-froid alors que les autres personnes présentes pouvaient être prises de panique.





Pour l’ASC GUY GUI, cette intervention a permis d’éviter le pire et aurait contribué à sauver la vie du jeune footballeur.





Le club a tenu à remercier publiquement l’agent de la GMI à travers un message publié sur sa page Facebook.





Au-delà du résultat sportif, l’incident rappelle que les rencontres de football, même lorsqu’elles concernent de jeunes joueurs, peuvent être confrontées à des situations médicales urgentes. Une perte de connaissance sur un terrain nécessite en effet une réaction rapide et appropriée.





À Mboro, l’intervention de Mexent Bassene restera donc associée à un moment où le football a brusquement laissé place à l’urgence.





L’ASC GUY GUI a salué son geste de bravoure, accompli, selon le club, avec respect et dignité.

