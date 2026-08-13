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Mboro : un agent de la GMI sauve in extremis un jeune footballeur


Rédigé le Vendredi 14 Août 2026 à 19:03 | Lu 60 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Mboro, une rencontre de football entre jeunes aurait pu tourner au drame sans l’intervention rapide d’un agent de la Gendarmerie mobile d’intervention. Le geste de Mexent Bassene est aujourd’hui salué par l’ASC GUY GUI, qui lui a rendu hommage après les événements.


Mboro : un agent de la GMI sauve in extremis un jeune footballeur

La scène s’est produite pendant un match de cadets opposant l’ASC GUY GUI à l’ASC DARKASSÉ GUI. Dans le feu de l’action, Souleymane Diedhiou a reçu involontairement un coup du gardien de son propre camp.
 

Le jeune joueur est alors tombé au sol et a perdu connaissance.
 

Face à cette situation inquiétante, Mexent Bassene, qui se trouvait sur place, n’a pas hésité à intervenir. Il aurait immédiatement porté secours au joueur, faisant preuve de sang-froid alors que les autres personnes présentes pouvaient être prises de panique.
 

Pour l’ASC GUY GUI, cette intervention a permis d’éviter le pire et aurait contribué à sauver la vie du jeune footballeur.
 

Le club a tenu à remercier publiquement l’agent de la GMI à travers un message publié sur sa page Facebook.
 

Au-delà du résultat sportif, l’incident rappelle que les rencontres de football, même lorsqu’elles concernent de jeunes joueurs, peuvent être confrontées à des situations médicales urgentes. Une perte de connaissance sur un terrain nécessite en effet une réaction rapide et appropriée.
 

À Mboro, l’intervention de Mexent Bassene restera donc associée à un moment où le football a brusquement laissé place à l’urgence.
 

L’ASC GUY GUI a salué son geste de bravoure, accompli, selon le club, avec respect et dignité. 



Lat Soukabé Fall

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