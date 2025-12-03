Mboro : Charles et Pierre jugés pour une violente agression à la machette, le parquet requiert 3 ans ferme

À la barre, B. Mbaye a relaté une scène de violence extrême. Selon lui, les mis en cause l’auraient intercepté alors qu’il rentrait chez lui, armés de machettes. Tentant de résister, il aurait été violemment attaqué à l’arme blanche. Se constituant partie civile, la victime a réclamé un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.



De son côté, A. Dièye a expliqué qu’il n’a pas été blessé, affirmant avoir remis son iPhone 13 sans opposer de résistance, par crainte pour sa vie. Un geste qui, selon lui, lui aurait permis d’éviter le pire.



Face à ces accusations, les deux prévenus ont nié les faits. Charles a reconnu sa présence sur les lieux, mais a soutenu n’avoir agressé personne. Il a même affirmé avoir identifié les véritables auteurs de l’agression, dont il aurait communiqué les noms aux enquêteurs au cours de l’enquête.



Malgré ces dénégations, le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier suffisent à établir la culpabilité des prévenus. Il a requis trois ans de prison ferme à leur encontre.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu dans les prochains jours, où Charles et Pierre seront définitivement fixés sur leur sort.

