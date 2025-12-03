Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Mboro : Charles et Pierre jugés pour une violente agression à la machette, le parquet requiert 3 ans ferme


Rédigé le Vendredi 19 Décembre 2025 à 12:42 | Lu 32 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Poursuivis pour agression, violences et voies de fait, Charles et Pierre ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. Ils sont accusés d’avoir agressé, de nuit, le vieux B. Mbaye et le jeune A. Dièye à Mboro, dans le but de leur dérober leurs téléphones portables.


Mboro : Charles et Pierre jugés pour une violente agression à la machette, le parquet requiert 3 ans ferme

À la barre, B. Mbaye a relaté une scène de violence extrême. Selon lui, les mis en cause l’auraient intercepté alors qu’il rentrait chez lui, armés de machettes. Tentant de résister, il aurait été violemment attaqué à l’arme blanche. Se constituant partie civile, la victime a réclamé un million de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.

De son côté, A. Dièye a expliqué qu’il n’a pas été blessé, affirmant avoir remis son iPhone 13 sans opposer de résistance, par crainte pour sa vie. Un geste qui, selon lui, lui aurait permis d’éviter le pire.

Face à ces accusations, les deux prévenus ont nié les faits. Charles a reconnu sa présence sur les lieux, mais a soutenu n’avoir agressé personne. Il a même affirmé avoir identifié les véritables auteurs de l’agression, dont il aurait communiqué les noms aux enquêteurs au cours de l’enquête.

Malgré ces dénégations, le procureur de la République a estimé que les éléments du dossier suffisent à établir la culpabilité des prévenus. Il a requis trois ans de prison ferme à leur encontre.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu dans les prochains jours, où Charles et Pierre seront définitivement fixés sur leur sort.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags