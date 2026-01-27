Mbacké : vingt tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation incinérées





Vingt tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation, d’une valeur estimée à dix-huit millions de francs CFA, ont été incinérées ce mercredi à Mbacké, a constaté l’APS.



L’opération s’est déroulée sous la supervision de l’adjoint au préfet de Mbacké, Ciré Ba.



Ces produits avaient été saisis sur la période allant de juin 2024 à décembre 2025 par la sous-brigade départementale d’hygiène de Mbacké, en collaboration avec la brigade spéciale d’hygiène de Touba.



Selon l’adjoint au préfet, les denrées incinérées étaient composées notamment de boissons gazeuses, de boissons à base de lait et de biscuits, pour un volume global estimé à vingt tonnes et une valeur de dix-huit millions de francs CFA.



Il a indiqué que la circulation de ces denrées alimentaires impropres à la consommation constitue un véritable problème de santé publique pour les populations.



‎« Nous demandons aux populations d’être plus vigilantes tout en accompagnant les services compétents dans les opérations de contrôle », a-t-il lancé.



L’adjoint au préfet de Mbacké a également invité les commerçants à faire preuve de plus de vigilance quant à la qualité des produits alimentaires mis en vente, en veillant notamment au respect strict des dates de péremption.

