Dépollution de la baie de Hann : un projet à fort impact social pour des milliers de familles

La ministre déléguée française chargée de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Eléonore Caroit, a mis en exergue l’importance stratégique du projet de dépollution de la baie de Hann, estimant qu’il produira des retombées sociales majeures au profit des populations riveraines.







« C’est un modèle de coopération et de financement du développement avec différents acteurs, et surtout un projet à fort impact, puisque ce sont près de 40 000 familles et environ un demi-million de personnes qui seront directement concernées par la dépollution de la baie de Hann », a-t-elle déclaré.



Mme Caroit s’exprimait mardi lors d’un point de presse, en marge de sa visite au Sénégal, dans le cadre de la réunion préparatoire de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l’eau, prévue du 2 au 4 décembre 2026 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.



Selon elle, ce projet est étroitement lié aux enjeux de santé publique, d’assainissement, de dépollution et d’accès à l’eau. Il s’inscrit pleinement dans les thématiques abordées lors de cette conférence internationale. Financé par l’Agence française de développement (AFD), l’Union européenne et d’autres partenaires techniques et financiers, il constitue également, d’après la ministre, un projet de protection de la biodiversité et de coopération scientifique, appuyé par d’importants investissements en infrastructures.



À terme, la dépollution de la baie devrait engendrer des effets positifs et durables sur les plans économique, sanitaire et social, notamment pour les populations dont les activités, comme la pêche et le tourisme, sont fortement affectées par la dégradation du site.



Les communes de Hann Bel-Air, Dalifort, Guinaw Rails Sud, Guinaw Rails Nord, Thiaroye-sur-Mer, Diamaguène Sicap Mbao et Mbao sont directement concernées par ce programme de restauration de la baie de Hann, sévèrement polluée par les rejets industriels et domestiques.



Située sur la façade orientale de la presqu’île du Cap-Vert, entre la pointe de Bel-Air et Mbao, la baie de Hann était encore considérée, il y a quelques années, comme l’une des plus belles d’Afrique.

