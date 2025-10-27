Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu





Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le vingt-troisième anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub Ould Cheikh Sidya, une grande figure spirituelle dont l’héritage demeure vivant en Mauritanie et au Sénégal.



Homme de sagesse, de foi et de paix, Cheikh Yakhoub a consacré sa vie à la solidarité, la fraternité et la cohésion entre les peuples. Né dans une famille respectée, il s’est distingué par son rôle décisif dans le rapprochement entre Mauritaniens et Sénégalais lors des événements de 1989, prônant le dialogue et la compréhension mutuelle.



En cette journée commémorative, sa famille, la communauté religieuse et ses disciples se recueillent en prières pour le repos de son âme, inhumée au cimetière Balantiya de Boutilimit. Son exemple, marqué par une humilité sincère et une foi inébranlable, continue d’inspirer les générations.



Pour honorer sa mémoire, une proposition a été formulée pour que le Pont de Rosso, actuellement en phase d’achèvement, porte son nom — Pont Cheikh Yakhoub — en symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.



Que cette commémoration ravive l’esprit d’unité et de coexistence pacifique qu’il a incarné, et que son âme repose en paix parmi ceux qui ont œuvré pour la justice et la concorde.

