Matam : des entreprises locales épaulent l’État dans la lutte contre les inondations

À Matam, les autorités multiplient les actions préventives contre les inondations, avec le soutien des entreprises locales. La préfète, Téning Faye, a salué vendredi l’implication d’acteurs économiques qui ont contribué à la fermeture de brèches et passages d’eau menaçant les habitations.



La SAED a renforcé la digue de Matam en aménageant une diguette destinée à dévier les eaux provenant de la grande brèche de Tiguéré. De son côté, la CDE a colmaté deux passages d’eau identifiés sur la route menant vers Diamel, tandis que Dental BTP a ouvert une tranchée dans les quartiers Afia et Gourel Défa pour faciliter l’écoulement gravitaire des eaux.



Des travaux similaires se poursuivent à Soubalo, un autre secteur vulnérable de la commune.



Téning Faye a rappelé que les inondations de l’année dernière ont poussé l’administration à élaborer un plan de riposte présenté mardi lors du Comité régional de gestion des inondations. Ce dispositif doit permettre aux services techniques et aux communes, également mobilisées, d’intervenir rapidement en cas de montée des eaux.



La préfète a souligné que le département reste particulièrement attentif aux lâchers d’eau du barrage de Manantali, susceptibles d’affecter les villages situés sur le Dandé Mayo.



