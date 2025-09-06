Matam : circulation suspendue sur le pont de Oréfondé submergé par le fleuve Sénégal

Le pont de Oréfondé, reliant cette commune du Dandé Mayo nord aux villages environnants, a été temporairement fermé à la circulation en raison de sa submersion par les eaux du fleuve Sénégal, a annoncé samedi le gouverneur de Matam, Saïd Dia.



Dans un communiqué, l’autorité a précisé que cette mesure provisoire vise à garantir la sécurité des usagers. Une situation similaire avait déjà entraîné la fermeture de l’ouvrage pendant plusieurs semaines, obligeant les habitants à utiliser des pirogues motorisées pour leurs déplacements.



Le niveau du fleuve Sénégal a récemment atteint le seuil d’alerte fixé à huit mètres, accentuant les risques liés à la montée des eaux.



🔹aps