Manifestant tué à Minneapolis : ce que l’on sait de la mort d’Alex Pretti, infirmier engagé contre l’ICE

Un infirmier en soins intensifs apprécié de tous

Alex Pretti travaillait comme infirmier en soins intensifs à l’hôpital des anciens combattants (VA) de Minneapolis, où il prenait en charge des vétérans gravement malades. Ses collègues le décrivent comme une personne profondément humaine, toujours animée par le désir d’aider les autres.

« C’était quelqu’un de bon et de généreux, qui vivait pour servir », témoigne Dimitri Drekonja, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital. Passionné de vélo tout-terrain et d’activités en plein air, Alex était également apprécié de ses voisins, qui le décrivent comme calme, chaleureux et bienveillant.





« Il voulait changer le monde »

Dans un communiqué bouleversant, ses parents évoquent « une âme généreuse » profondément attachée à sa famille, à ses amis et aux vétérans qu’il soignait.

« Alex voulait changer le monde. Malheureusement, il ne sera pas là pour en voir l’impact », écrivent-ils.



Né dans l’Illinois, élevé dans le Wisconsin, Alex Pretti s’était installé dans le Minnesota pour ses études en biologie, société et environnement. Avant de devenir infirmier, il avait travaillé comme chercheur.





Un engagement croissant contre l’ICE

Selon sa famille, Alex Pretti n’avait aucun casier judiciaire et n’avait jamais eu de problème avec les forces de l’ordre, en dehors de simples infractions routières. Son engagement militant s’est intensifié après la mort par balle de Renee Good, survenue le 7 janvier lors d’une autre intervention liée à l’ICE.



« Il était profondément choqué par ce qui se passe à Minneapolis et plus largement aux États-Unis », a déclaré son père, Michael Pretti. Il participait alors à plusieurs manifestations contre les opérations de la police de l’immigration.





Une version officielle contestée

L’administration Trump a rapidement présenté Alex Pretti comme un agresseur violent. Une version fermement rejetée par sa famille et contestée par une vidéo largement relayée par les médias américains.



Selon ses parents, au moment où il a été abattu, Alex Pretti tentait de s’interposer pour protéger une manifestante violemment bousculée par un agent fédéral.

« Il tenait son téléphone dans sa main droite et levait sa main gauche vide au-dessus de sa tête », affirment-ils, ajoutant qu’il était aspergé de gaz poivre.





Une arme légalement détenue, mais non utilisée

Les autorités ont indiqué qu’Alex Pretti était détenteur d’une autorisation de port d’arme. Sa famille précise cependant que l’arme n’était pas dans sa main au moment des faits et qu’il ne la portait jamais sur lui selon eux.



Ils dénoncent des « mensonges écœurants » et demandent qu’une enquête indépendante fasse toute la lumière sur les circonstances exactes de sa mort.





Une affaire qui embrase Minneapolis

La mort d’Alex Pretti a déclenché de nouvelles manifestations dans la ville et provoqué une vive réaction des autorités locales, qui contestent les déclarations hâtives de l’administration fédérale.

Sa famille appelle désormais le public à « faire éclater la vérité » sur ce qu’elle décrit comme « le meurtre d’un homme bien ».

