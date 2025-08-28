Menu
Mali : libération des six routiers sénégalais enlevés par des groupes armés


Rédigé le Samedi 6 Septembre 2025 à 17:55


Les six routiers sénégalais enlevés jeudi au Mali ont été libérés vendredi après-midi. Ils sont sains et saufs, selon l’Union des routiers du Sénégal.


Les six routiers sénégalais enlevés jeudi au Mali par des groupes armés ont été libérés, a annoncé samedi l’Union des routiers du Sénégal (URS).

Dans un communiqué, l’URS a confirmé la libération de ses membres, précisant qu’ils sont sains et saufs. Le secrétaire général de l’organisation, Gora Khouma, a indiqué qu’ils ont retrouvé la liberté vendredi après-midi et se trouvent encore sur le territoire malien.

Il a rappelé que leur enlèvement avait eu lieu jeudi, et qu’il avait aussitôt alerté l’ambassadrice du Sénégal au Mali ainsi que le ministère des Transports.

De son côté, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui avait d’abord signalé ne disposer d’aucun élément vérifiable sur ce rapt, affirme rester en concertation avec les autorités maliennes. Contactée après l’annonce de la libération, une source du ministère a simplement indiqué que l’information disponible à ce stade est celle transmise dans le communiqué officiel.

🔹aps




