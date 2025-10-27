Maïmouna Ndour Faye libérée après plus de 24 heures de garde à vue, la presse maintient son sit-in ce jeudi

Après plus de 24 heures de garde à vue, la journaliste Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne 7TV, a été libérée ce jeudi matin. Déférée au parquet, elle a finalement été relâchée sans suite immédiate.



Son confrère Babacar Fall, directeur de la rédaction de la RFM, également interpellé dans le cadre de la même affaire — une interview accordée au journaliste Madiambal Diagne, actuellement en France et sous le coup d’un mandat d’arrêt international —, avait été libéré la veille.



Malgré ces libérations, les organisations de presse maintiennent leur sit-in ce jeudi 30 octobre 2025 à 17 heures devant les locaux de 7TV. Cette mobilisation sera suivie d’un plateau spécial diffusé simultanément sur plusieurs chaînes, afin de marquer la naissance du Front pour la Défense de la Liberté de la Presse (FDLP) et de dénoncer les atteintes répétées à la liberté d’informer au Sénégal.

