L'Actualité au Sénégal

MAC de Thiès : Trois ans sans procès, Thierno Diop oublié derrière les barreaux


Rédigé le Jeudi 18 Septembre 2025 à 17:49 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, des dizaines de détenus attendent un procès qui ne vient jamais. Parmi eux, Thierno Diop, 32 ans, originaire de Ngaye et travaillait à Kayar, arrêté en 2022 après la plainte de sa colocataire qui l’accusait de viol collectif avec ses deux amis. Trois ans plus tard, il sont toujours derrière les barreaux, sans jugement.


À Kayar, une accusation de viol qui vire au cauchemar judiciaire

Un ex-codétenu, Mouhamed Seck, récemment libéré, témoigne :

« Thierno est un homme détruit. Chaque jour, il répétait : “Même si j’avais volé, j’aurais fini ma peine depuis longtemps.” Trois ans sans procès, c’est une injustice. Le jour de ma sortie, il m’a dit : “Mouhamed, dis dehors que je suis encore en vie, mais qu’on m’a enterré vivant ici.” Ces mots me hantent. »

Face à ce qu’il considère comme un abandon total, Mouhamed Seck a décidé de lancer un appel :

« Je demande aux bonnes volontés, aux associations de droits humains, aux avocats sensibles à la cause des oubliés de la justice, de venir en aide à Thierno. Seul, il ne pourra jamais s’en sortir. Il lui faut un avocat, un relais, une voix à l’extérieur. »

À la MAC de Thiès, surpeuplée et vétuste, Thierno Diop survit dans des conditions inhumaines. Son cas illustre les dérives de la détention préventive prolongée au Sénégal, où de nombreux détenus passent des années derrière les barreaux sans jugement.

Pour Mouhamed Seck, il est urgent d’agir :
 « Si rien n’est fait, Thierno sortira de prison brisé, marqué à vie par une peine qu’il n’a jamais reçue. On ne peut pas accepter que la justice oublie un homme comme ça. »



Lat Soukabé Fall

