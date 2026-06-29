Louga : un point de service Wave braqué par une quinzaine d'hommes armés



Un point de service Wave situé dans le quartier Montagne, à Louga, a été la cible d'un braquage lundi soir. Selon un témoin, une quinzaine d'individus armés ont emporté de l'argent liquide ainsi que plusieurs téléphones portables, causant un préjudice estimé à près de 10 millions de francs CFA.

L'attaque s'est produite peu après 21 heures, à proximité du rond-point Keur Momar Sarr. Présent au moment des faits, Abdoulaye Niang explique qu'il venait prendre la relève de ses collègues lorsqu'un groupe d'hommes a fait irruption dans le point de service.

D'après son témoignage, les assaillants circulaient à bord d'un véhicule de type L200 et étaient équipés de coupe-coupes ainsi que d'armes à feu. Une partie du groupe, dont certains membres portaient des cagoules, est entrée dans les locaux pour s'emparer des fonds et des téléphones utilisés pour les opérations de transfert d'argent.

Pendant l'opération, les autres individus sont restés à l'extérieur, tirant plusieurs coups de feu en l'air afin d'intimider les habitants et d'empêcher toute intervention.

Après avoir récupéré leur butin, les braqueurs ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs de cette attaque.