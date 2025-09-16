Linguère : un mort et 19 blessés dans un accident sur la route Dahra-Touba

Un grave accident de la route est survenu dimanche sur l’axe Dahra-Touba, près du village de Touba Boustane, dans le département de Linguère. Le drame a impliqué un minibus de transport en commun dit “Cheikh Chérifou” en provenance de Matam et à destination de Dakar, un véhicule particulier et un autre véhicule de type “7 places”. Le bilan fait état d’un mort et de 19 blessés, selon une source médicale.



L’infirmière-chef du poste de santé de Déaly, Mbayang Diakhoumpa, a indiqué que la dépouille a été acheminée à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers. Les blessés ont, quant à eux, été évacués vers l’hôpital de Touba pour y recevoir des soins.



La gendarmerie de Dahra a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.



Pour sa part, le chef du village de Touba Boustane, Mor Ndiaye, a appelé à la réinstallation des ralentisseurs retirés lors des travaux de réhabilitation de la route. Il a rappelé qu’un accident similaire avait coûté la vie à deux personnes il y a quelques mois, à Ballodji.



🔎 aps