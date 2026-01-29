Liberté 6 : un homme arrêté pour avoir tenté de vendre la viande d’un bœuf mort

Le suspect, charretier domicilié à Grand-Yoff, a tenté de prendre la fuite mais a été rapidement maîtrisé par les policiers alertés par des riverains.





Lors de son interrogatoire, l’homme a reconnu avoir récupéré l’animal déjà mort dans le but d’en tirer un profit financier, ignorant les risques pour la santé.





Il a été placé en garde à vue pour abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui, et l’enquête se poursuit pour déterminer s’il agissait seul ou dans le cadre d’un réseau de vente de viande impropre.





Les autorités sanitaires rappellent que la consommation de viande impropre peut provoquer des intoxications alimentaires graves et des maladies chroniques.





Cette affaire met en lumière la nécessité de contrôles stricts sur les points de vente de viande, notamment dans les zones urbaines où l’abattage clandestin reste fréquent.



Les services de santé appellent également à une sensibilisation des vendeurs et consommateurs pour éviter des pratiques dangereuses.





Les habitants du quartier ont exprimé leur préoccupation et exigent des mesures pour prévenir de tels incidents à l’avenir.





Le procureur a souligné que la justice sera appliquée fermement afin de dissuader la vente de viande impropre et protéger la population.





Enfin, cette affaire rappelle l’importance de la coopération entre citoyens, autorités et services sanitaires pour garantir la sécurité alimentaire.

