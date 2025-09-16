Liberté 6 : deux enfants retrouvés morts dans une voiture

Un drame qui relance le débat sur la vigilance parentale et la sécurité des parkings
Les faits
Selon plusieurs témoins, les deux enfants jouaient ensemble dans la cour familiale aux environs de 11 heures. Les parents, pensant qu’ils étaient toujours à proximité, n’ont remarqué leur disparition qu’après le déjeuner.
Les recherches se sont intensifiées dans le voisinage. Ce n’est qu’en fin d’après-midi, vers 16h30, qu’un habitant a aperçu les deux petits corps allongés sur la banquette arrière d’un véhicule fermé, stationné dans un parking.
Les secours, rapidement alertés, n’ont rien pu faire : les deux enfants étaient déjà sans vie. La chaleur suffocante à l’intérieur de la voiture aurait provoqué leur décès par asphyxie et déshydratation.
Choc et désarroi
La scène a provoqué une immense émotion. Les parents, inconsolables, ont dû être soutenus par les voisins.
« On pensait qu’ils jouaient toujours avec les autres. Personne n’a entendu de cris, c’est insoutenable », témoigne leur grand mere en larmes.
Les habitants s’interrogent : comment les enfants ont-ils pu entrer dans cette voiture, et pourquoi personne n’a remarqué leur absence plus tôt ?
L’enquête
La police, arrivée sur place, a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes. Une autopsie est prévue afin de confirmer la cause de la mort. Le propriétaire du véhicule, garé depuis plusieurs jours, a été entendu par les enquêteurs.
Prévention et appel à la vigilance
Ce drame rappelle le danger mortel que représentent les véhicules fermés, surtout en période de chaleur. Les spécialistes appellent à :
-
toujours vérifier les voitures stationnées,
-
sécuriser les portières pour éviter que des enfants n’y accèdent,
-
redoubler de vigilance dans la surveillance des tout-petits.
Un quartier meurtri
À Liberté 6, l’atmosphère reste lourde. Les familles endeuillées reçoivent la visite des voisins venus présenter leurs condoléances. Un seul mot circule sur toutes les lèvres : « tragédie ».