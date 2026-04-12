Les internationaux sénégalais brillent en Europe : buts et passes décisives au rendez-vous

Plusieurs footballeurs sénégalais ont marqué l’actualité ce week-end sur les pelouses européennes, entre réalisations et passes décisives. Parmi eux, Nicolas Jackson s’est distingué en Allemagne, tandis que Idrissa Gana Gueye, Habib Diarra, Rassoul Ndiaye et Pape Meissa Ba ont brillé par leurs passes décisives.

Aligné d’entrée après plusieurs matchs d’absence avec le Bayern Munich, Nicolas Jackson a contribué à la large victoire (5-0) face au FC St. Pauli en inscrivant le quatrième but à la 65e minute. Lors de cette rencontre, son entraîneur Vincent Kompany lui a laissé du temps de jeu, permettant également à son jeune compatriote Bara Sapoko Ndiaye de faire ses débuts en Bundesliga. Entré en fin de match, ce milieu de terrain offensif de 18 ans, originaire de Thiès, découvre progressivement le haut niveau après une période d’indisponibilité liée à une blessure.

En Angleterre, Idrissa Gana Gueye s’est illustré avec Everton FC en délivrant une passe décisive lors du match nul contre Brentford FC (2-2), où Iliman Ndiaye était titulaire. De son côté, Habib Diarra a offert la victoire à Sunderland AFC grâce à une passe décisive contre Tottenham Hotspur, en difficulté au classement malgré la présence de Pape Matar Sarr.

Cette contre-performance a profité à West Ham United, club de El Hadji Malick Diouf, qui sort ainsi d’une zone délicate. Par ailleurs, Crystal Palace, avec Ismaïla Sarr entré en jeu, s’est imposé face à Newcastle United. À l’inverse, Chelsea FC a subi une lourde défaite à domicile contre Manchester City, une rencontre suivie depuis le banc par Mamadou Sarr.

En France, Rassoul Ndiaye a également été décisif avec Le Havre AC en offrant une passe menant à l’égalisation face à OGC Nice (1-1). Dans ce match, Yehvann Diouf et Antoine Mendy étaient alignés côté niçois, tandis que Mory Diaw gardait les buts havrais.

En Ligue 2, Pape Meissa Ba a joué un rôle clé dans la victoire de Red Star FC face au SC Bastia (4-3), en délivrant une passe décisive lors de cette rencontre animée.

Enfin, en Turquie, Mbaye Diagne continue sur sa lancée avec Amed SK, inscrivant son 28e but de la saison lors d’un match nul contre Erokspor. Une performance qui confirme sa régularité, avec quatre réalisations sur ses trois dernières apparitions.