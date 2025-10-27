Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le soldat disparu à Djinaki retrouvé sain et sauf après plusieurs mois de médiation


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 08:16 | Lu 57 fois Rédigé par


Après sept mois de captivité, le militaire sénégalais disparu à Djinaki a été libéré grâce à une médiation menée par plusieurs acteurs. Il a été remis au CICR et transféré à Dakar, en bonne santé.


Le soldat disparu à Djinaki retrouvé sain et sauf après plusieurs mois de médiation

 

Après plus de sept mois d’attente, le militaire sénégalais porté disparu à Djinaki a finalement retrouvé la liberté. Selon un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), sa libération a eu lieu le lundi 11 novembre, à la suite d’efforts de médiation menés depuis plusieurs mois. Le soldat, qui était retenu par une bande armée, a été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avant d’être transféré à Dakar, où il a été confirmé qu’il se portait bien.

Les faits remontent au 13 avril 2025, lorsque un détachement militaire a été attaqué lors d’une opération de ratissage à Djinaki, dans le département de Bignona. L’affrontement avait causé un blessé et la disparition d’un soldat. Cette opération faisait suite à des violences perpétrées par des individus armés dans la même zone.

Depuis cet incident, la Zone militaire n°5, appuyée par l’État-major, avait déployé d’importants moyens pour retrouver le militaire et assurer la sécurité des populations locales.

Dans son communiqué, la DIRPA a salué les initiatives de médiation ayant conduit à cette issue heureuse et réaffirmé la détermination des Forces armées à poursuivre leurs missions de sécurisation dans le sud du pays.

Cette libération représente un signal fort pour la paix en Casamance, alors que les efforts de réconciliation connaissent un nouvel élan grâce à la mobilisation conjointe des autorités et des acteurs locaux.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags