Le soldat disparu à Djinaki retrouvé sain et sauf après plusieurs mois de médiation





Après plus de sept mois d’attente, le militaire sénégalais porté disparu à Djinaki a finalement retrouvé la liberté. Selon un communiqué de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), sa libération a eu lieu le lundi 11 novembre, à la suite d’efforts de médiation menés depuis plusieurs mois. Le soldat, qui était retenu par une bande armée, a été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avant d’être transféré à Dakar, où il a été confirmé qu’il se portait bien.



Les faits remontent au 13 avril 2025, lorsque un détachement militaire a été attaqué lors d’une opération de ratissage à Djinaki, dans le département de Bignona. L’affrontement avait causé un blessé et la disparition d’un soldat. Cette opération faisait suite à des violences perpétrées par des individus armés dans la même zone.



Depuis cet incident, la Zone militaire n°5, appuyée par l’État-major, avait déployé d’importants moyens pour retrouver le militaire et assurer la sécurité des populations locales.



Dans son communiqué, la DIRPA a salué les initiatives de médiation ayant conduit à cette issue heureuse et réaffirmé la détermination des Forces armées à poursuivre leurs missions de sécurisation dans le sud du pays.



Cette libération représente un signal fort pour la paix en Casamance, alors que les efforts de réconciliation connaissent un nouvel élan grâce à la mobilisation conjointe des autorités et des acteurs locaux.

