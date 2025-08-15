Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur le terrain après les fortes pluies

Rédigé le Samedi 16 Août 2025 à 10:28 | Lu 41 fois Rédigé par Rédaction

Après les pluies diluviennes de ce vendredi à Dakar, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est déplacé aux Parcelles Assainies et à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor pour constater les impacts des inondations.