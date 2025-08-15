Menu
Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur le terrain après les fortes pluies


Après les pluies diluviennes de ce vendredi à Dakar, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est déplacé aux Parcelles Assainies et à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor pour constater les impacts des inondations.


Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est rendu sur le terrain ce vendredi à Dakar, à la suite des fortes pluies qui ont provoqué des inondations. De retour de voyage, il a été interpellé par les autorités locales des zones touchées, mais aussi alerté par des vidéos virales et des images relayées par des médias locaux.

Sur place, notamment aux Parcelles Assainies et à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a fait le point, après un appel téléphonique du Premier ministre venu s’enquérir de la situation.




