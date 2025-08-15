Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement sur le terrain après les fortes pluies

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement s’est rendu sur le terrain ce vendredi à Dakar, à la suite des fortes pluies qui ont provoqué des inondations. De retour de voyage, il a été interpellé par les autorités locales des zones touchées, mais aussi alerté par des vidéos virales et des images relayées par des médias locaux.
Sur place, notamment aux Parcelles Assainies et à l’hôpital Philippe Maguilen Senghor, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a fait le point, après un appel téléphonique du Premier ministre venu s’enquérir de la situation.