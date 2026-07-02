Dakar : un détenu du Camp pénal de Liberté 6 obtient son baccalauréat avec mention

Rédigé le Mercredi 8 Juillet 2026 à 09:49 | Lu 64 fois Rédigé par Rédaction

Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a décroché son baccalauréat avec la mention Assez Bien. L’administration pénitentiaire salue une réussite porteuse d’espoir.