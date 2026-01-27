« Le consentement d’un mineur n’existe pas » : 7 ans requis dans un procès pour violences sexuelles

À l’audience, le prévenu a contesté les accusations portées contre lui. Il affirme que la jeune fille aurait été consentante et qu’elle aurait séjourné chez lui de son plein gré. Une version fermement rejetée par le père de la victime ainsi que par plusieurs témoins entendus par le tribunal.





Le parquet a rappelé avec fermeté que le consentement d’un mineur ne peut être juridiquement retenu, quel que soit le contexte invoqué. Considérant la gravité des faits et leurs conséquences psychologiques sur la victime, le procureur a requis sept (7) ans de réclusion criminelle.





Ce procès met en lumière les risques auxquels sont exposées les adolescentes, mais aussi la complexité des enquêtes judiciaires en matière de violences sexuelles, notamment lorsque les faits se déroulent dans un cadre de proximité.

