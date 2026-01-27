Menu
L'Actualité au Sénégal

« Le consentement d’un mineur n’existe pas » : 7 ans requis dans un procès pour violences sexuelles


Rédigé le Mercredi 28 Janvier 2026 à 13:46 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Tivaouane, un autre dossier de violences sexuelles sur mineure est actuellement examiné par la justice. G. Mbaye, conducteur de moto Jakarta, est jugé pour viol, pédophilie et détournement de mineure sur A. Samb, âgée de 14 ans.


« Le consentement d’un mineur n’existe pas » : 7 ans requis dans un procès pour violences sexuelles

À l’audience, le prévenu a contesté les accusations portées contre lui. Il affirme que la jeune fille aurait été consentante et qu’elle aurait séjourné chez lui de son plein gré. Une version fermement rejetée par le père de la victime ainsi que par plusieurs témoins entendus par le tribunal.
 

Le parquet a rappelé avec fermeté que le consentement d’un mineur ne peut être juridiquement retenu, quel que soit le contexte invoqué. Considérant la gravité des faits et leurs conséquences psychologiques sur la victime, le procureur a requis sept (7) ans de réclusion criminelle.
 

Ce procès met en lumière les risques auxquels sont exposées les adolescentes, mais aussi la complexité des enquêtes judiciaires en matière de violences sexuelles, notamment lorsque les faits se déroulent dans un cadre de proximité.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 28 Janvier 2026 - 14:46 Dernier adieu à Halima Gadji : la figure du cinéma sénégalais repose à Yoff

Mercredi 28 Janvier 2026 - 13:40 Thies: Tentative de viol et pédophilie sur un enfant de 5 ans

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags