L'Actualité au Sénégal

Le chroniqueur Abdou Nguer retrouve la liberté après sa condamnation partielle


Rédigé le Mercredi 12 Novembre 2025 à 09:59


Abdou Nguer, chroniqueur à la SEN TV, a été libéré après avoir purgé une partie de sa peine. Le tribunal de Dakar l’a relaxé de certaines charges mais l’a reconnu coupable d’offense au chef de l’État.


Soulagement pour Abdou Nguer, chroniqueur à SEN TV, qui retrouve la liberté après plusieurs mois passés en détention. Le tribunal de Dakar a rendu son verdict ce mercredi, relaxant le journaliste des accusations liées à la diffusion de fausses informations et à l’apologie d’actes répréhensibles.

Toutefois, il a été reconnu coupable d’offense au chef de l’État et condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme. Ayant déjà purgé cette partie de la peine, il peut désormais quitter la prison.

Le parquet reprochait à Abdou Nguer certains propos jugés contraires aux limites de la liberté d’expression. Ses avocats avaient plaidé la relaxe totale, estimant que les poursuites engagées étaient injustifiées et disproportionnées.



Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
