Le chroniqueur Abdou Nguer retrouve la liberté après sa condamnation partielle





Soulagement pour Abdou Nguer, chroniqueur à SEN TV, qui retrouve la liberté après plusieurs mois passés en détention. Le tribunal de Dakar a rendu son verdict ce mercredi, relaxant le journaliste des accusations liées à la diffusion de fausses informations et à l’apologie d’actes répréhensibles.



Toutefois, il a été reconnu coupable d’offense au chef de l’État et condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme. Ayant déjà purgé cette partie de la peine, il peut désormais quitter la prison.



Le parquet reprochait à Abdou Nguer certains propos jugés contraires aux limites de la liberté d’expression. Ses avocats avaient plaidé la relaxe totale, estimant que les poursuites engagées étaient injustifiées et disproportionnées.

