L'Actualité au Sénégal

Le chef de l’État en déplacement officiel au Koweït et aux Émirats arabes unis


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026


Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour une visite officielle au Koweït, avant de prendre part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi.


Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar lundi matin pour un déplacement officiel au Moyen-Orient, selon une annonce de la présidence sénégalaise.

D’après les précisions communiquées sur le réseau social X, le chef de l’État séjournera au Koweït du 12 au 14 janvier 2026 dans le cadre d’une visite officielle. Il se rendra ensuite aux Émirats arabes unis pour participer à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, prévue les 14 et 15 janvier 2026.

Le président Bassirou Diomaye Faye a été raccompagné à l’aéroport par le Premier ministre, Ousmane Sonko, au moment de son départ de Dakar.




