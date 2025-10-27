Le Sénégal relève la limite d’âge des véhicules d’occasion importés : le décret officiellement signé





C’est désormais officiel. Le décret autorisant le relèvement de la limite d’âge des véhicules d’occasion importés au Sénégal a été signé le 24 octobre 2025 par le président de la République.



Cette mesure, annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er août 2025 lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), répond à une forte demande de la diaspora sénégalaise.



Désormais, la limite d’âge passe de 8 à 10 ans pour les véhicules particuliers, et de 10 à 15 ans pour les camions, marquant un assouplissement significatif des conditions d’importation.



Cette décision vise à faciliter l’accès des Sénégalais à des véhicules plus abordables, tout en soutenant les activités économiques liées à l’importation automobile.



seneweb



