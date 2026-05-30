Ngaye Ngaye : un enfant perd la vie dans un accident de la circulation

Un enfant âgé d’environ trois ans a perdu la vie dimanche dans le village de Ngaye Ngaye, situé dans la commune de Mboro, département de Tivaouane.
Selon une source sécuritaire, le drame s’est produit alors que le garçon tentait de traverser la Route nationale n°8, à proximité de la Grande Mosquée de Ngaye Ngaye. Il a été percuté par une camionnette.
La victime est décédée sur les lieux de l’accident, d’après la même source.
Informés des faits, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus en présence des éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro. Les opérations ont porté sur les constatations d’usage ainsi que le transfert du corps vers la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’accident.
Selon une source sécuritaire, le drame s’est produit alors que le garçon tentait de traverser la Route nationale n°8, à proximité de la Grande Mosquée de Ngaye Ngaye. Il a été percuté par une camionnette.
La victime est décédée sur les lieux de l’accident, d’après la même source.
Informés des faits, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus en présence des éléments de la brigade de gendarmerie de Mboro. Les opérations ont porté sur les constatations d’usage ainsi que le transfert du corps vers la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.
Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’accident.