Ngaye Ngaye : un enfant perd la vie dans un accident de la circulation

Rédigé le Lundi 1 Juin 2026 à 08:39 | Lu 65 fois Rédigé par Rédaction

Un enfant d’environ trois ans est décédé dimanche à Ngaye Ngaye, dans la commune de Mboro, après avoir été heurté par une camionnette. Une enquête a été ouverte.