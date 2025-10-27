Le CNRA ordonne à TDS SA de rétablir la diffusion de la 7TV et de la TFM sur la TNT





Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a exigé de la Société anonyme de télédiffusion du Sénégal (TDS SA) qu’elle rétablisse sans délai la diffusion des signaux de la 7TV et de la Télévision futurs médias (TFM), deux chaînes privées diffusées sur la télévision numérique terrestre (TNT).



Dans un communiqué publié mercredi, l’institution de régulation précise qu’elle n’a pris aucune mesure de suspension à l’encontre de ces médias. Elle indique suivre de près la situation entourant la coupure de leurs signaux et souligne qu’elle reste attachée au respect du pluralisme et de la liberté de la presse au Sénégal.



Pour rappel, la TDS SA avait interrompu, le 30 octobre, la diffusion de la 7TV et de la TFM. Elle reprochait aux deux chaînes d’avoir diffusé des entretiens avec Madiambal Diagne, journaliste et PDG du groupe privé Avenir Communication.



M. Diagne, considéré comme proche de l’ancien président Macky Sall et critique envers les autorités actuelles, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour une affaire présumée de blanchiment d’argent. Il réside actuellement en France après avoir quitté le Sénégal, peu de temps après s’être vu interdire de voyager par la police des frontières à l’aéroport Blaise-Diagne.



Cette affaire a conduit le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, à relever de leurs fonctions deux hauts responsables de la Police nationale, dont le chef de la Division des investigations criminelles (DIC), en raison de manquements supposés liés à la fuite du patron d’Avenir Communication.



Le CNRA rappelle enfin son engagement à promouvoir un climat de sérénité, de dialogue et de responsabilité partagée entre les acteurs des médias, tout en veillant à un traitement équilibré et respectueux de l’information.

