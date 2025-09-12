Le Burkina Faso supprime les frais de visa pour les ressortissants africains

Dans un geste symbolique en faveur de l’unité africaine, le Burkina Faso a décidé de rendre gratuits les frais de visa pour tous les ressortissants africains. Cette décision, adoptée lors du Conseil des ministres du 11 septembre 2025, s’inscrit dans la vision panafricaniste du président Ibrahim Traoré.



Selon Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, l’objectif est de consolider les liens de fraternité entre les peuples africains, de faciliter la libre circulation des personnes et des biens, et de stimuler les échanges économiques et culturels à travers le continent. « La gratuité des visas envoie un signal fort pour promouvoir l’intégration africaine et montrer que le Burkina Faso reste ouvert à ses frères et sœurs africains », a-t-il expliqué.



Il est cependant précisé que cette gratuité ne dispense pas de l’obtention d’un visa. Les candidats devront toujours effectuer une demande via le portail officiel, [www.visaburkina.bf ]url:http://www.visaburkina.bf , en soumettant les documents requis. Seuls les frais administratifs sont supprimés, tandis que la procédure demeure inchangée.



Cette initiative est perçue comme un moteur potentiel pour le tourisme, le commerce et les échanges interafricains, dans un contexte où la mobilité continentale constitue un levier stratégique pour le développement économique et social.

