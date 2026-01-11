|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès : Lancement Officiel de l’Académie Écosystémique Panafricaine des Terroirs – Une Nouvelle Ère pour la Pensée Africaine Endogène 11/01/2026 Babacar Diop, Thiessois de l’année 2025 : une année charnière pour la Cité du Rail Par Thiesinfo 01/01/2026 Mont Rolland : inauguration de cinq salles de classe au lycée grâce à l’appui de la commune et du Conseil départemental 25/12/2025 Nécrologie : Le monde de la culture à Thiès en deuil, Dialy Bou Niul nous a quittés 24/12/2025 COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025
L'Actualité au Sénégal
La réaction de Mamadou Sarr après le sacre : « Un double rêve : celui de mon père et le mien »
Rédigé le Lundi 19 Janvier 2026 à 11:23 | Lu 34 fois Rédigé par Rédaction
Lundi 19 Janvier 2026 - 08:15 CAN 2025 : Pape Thiaw présente ses excuses après l’incident du penalty en finale
Vendredi 16 Janvier 2026 - 13:52 Kazu Rajab : Serigne Fallou Mbacké, bâtisseur de Touba et héritier de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba
Actualité à Thiès
Habib Diallo et Pape Matar Sarr au cœur de la ferveur à Thiès
Lat Soukabé Fall - 17/01/2026 - 0 Commentaire
La onzième région du Sénégal est déjà plongée dans l’euphorie de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025), qui opposera demain les Lions de la Téranga au Maroc, au stade Prince Moulay...
Thiès : Mbour 4 sur la voie d’une nouvelle ville planifiée
Lat Soukabé Fall - 16/01/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Journée chômée et payée : une réponse à la FMI ?
Lat Soukabé Fall - 19/01/2026 - 0 Commentaire
Le Sénégal célèbre aujourd’hui une victoire historique. Les Lions de la Téranga ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) en battant le Maroc 1‑0 après prolongation. Dans la foulée, le...
Kédougou : une importante saisie de substances prohibées par la brigade spécialisée
Rédaction - 18/01/2026 - 0 Commentaire
