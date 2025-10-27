La presse sénégalaise crée un front commun pour défendre la liberté d’expression





Face aux arrestations de journalistes et à l’irruption des forces de l’ordre dans les rédactions de 7TV et RFM, les acteurs de la presse sénégalaise ont décidé de s’unir. Réunis ce mercredi 29 octobre 2025 dans les locaux du Groupe Futurs Médias (GFM), plusieurs organisations professionnelles ont annoncé la création du Front pour la Défense de la Liberté de la Presse (FDLP).



Ce nouveau cadre d’action réunit les principales structures du secteur, dont la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS), l’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) et la Coordination des Associations de Presse (CAP). Objectif : faire bloc pour défendre les libertés fondamentales, aujourd’hui jugées menacées.



🔹 Un front uni face à la répression

La naissance du FDLP intervient dans un climat de tension croissant entre les autorités et les médias, marqué par des interventions policières qualifiées de “violentes et injustifiées”.



Si le journaliste Babacar Fall a retrouvé la liberté dans la soirée, la directrice de 7TV, Maïmouna Ndour Faye, demeure en détention, symbolisant pour la profession une atteinte grave à la liberté d’expression et au droit à l’information.



🔹 Des actions immédiates annoncées

Les organisations de presse ont défini un plan d’action pour riposter à cette escalade.

Un sit-in est prévu le jeudi 30 octobre à 17 heures devant les locaux de 7TV, lieu emblématique de la contestation actuelle. Cette mobilisation sera suivie d’un plateau spécial retransmis simultanément sur plusieurs chaînes, afin de sensibiliser l’opinion publique.



Une Assemblée générale constitutive du FDLP se tiendra ensuite le samedi 1er novembre 2025 à midi, à la Maison de la Presse. Ce rendez-vous officialisera la création du front et définira les prochaines étapes, dont une marche nationale en préparation.



🔹 Un appel à la société civile

Le FDLP appelle l’ensemble des organisations citoyennes, syndicats et défenseurs des droits humains à rejoindre ce qu’il qualifie de “combat pour l’intérêt national”.



“Nous ne défendons pas seulement des journalistes, mais le droit du peuple à être informé”, a déclaré un membre du collectif réuni au GFM.



Avec cette initiative, la presse sénégalaise, considérée comme un pilier de la démocratie en Afrique de l’Ouest, affiche sa détermination à résister à la censure et à préserver son indépendance.



aps

