La GCO (Grande Côte Opérations) ouvre ses portes au Dr Babacar Diop, Maire de la Ville de Thiès, et à son Conseil Municipal


La GCO (Grande Côte Opérations), filiale du groupe français Eramet, spécialisée dans l’extraction de sables minéraux (zircon, ilménite, rutile, leucoxène), a accueilli Dr Babacar Diop, Maire de la Ville de Thiès, accompagné des membres de son Conseil Municipal.


Depuis 2014, la GCO exploite une concession minière sur le littoral nord-ouest du Sénégal. Lors de cette visite, les élus ont découvert les installations et les activités de l’entreprise, ainsi que ses projets en cours. La direction de la GCO a présenté ses opérations et ses initiatives, tout en échangeant avec le Maire et son équipe sur les perspectives de partenariat et de développement local.

Dr Babacar Diop a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre la municipalité et la GCO, afin de soutenir des projets bénéfiques aux populations locales et de favoriser la création d’emplois. Le Maire a également manifesté un souci particulier pour le suivi des habitants déplacés, insistant sur la nécessité de garantir leur indemnisation juste et un accompagnement adapté pour préserver leur bien-être.

Tout en reconnaissant le rôle économique de l’entreprise, le Maire a souligné l’importance de prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales pour que le partenariat soit équilibré et responsable.

Cette visite illustre la volonté de la municipalité de travailler main dans la main avec le secteur privé pour un développement harmonieux et durable, au bénéfice des habitants et de l’économie nationale.






