LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 12 NOVEMBRE 2025

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE



• Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, Commissaire aux enquêtes économiques, matricule de solde n°681 520/D, est nommé Directeur général de l’Agence de Promotion des sites industriels (APROSI), en remplacement de Monsieur Amadou GUEYE ;



• Monsieur Moussa BA, Logisticien, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Agence de Régulation des Marchés (ARM), en remplacement de Monsieur ElHadji Malick MBOUP.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES



• Madame Aminata Bandel WANE, Urbaniste, précédemment Directeur de la Planification urbaine et de la Règlementation, est nommée Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture, en remplacement de Monsieur Abdoulaye DIOUF, appelé à d’autres fonctions.



AU TITRE DU MINISTERE DES PECHES ET DE L’ÉCONOMIE MARITIME



• Monsieur Cheikh FALL, Ingénieur des Pêches, matricule de solde n°615 679/B, est nommé Directeur des Pêches maritimes (DPM), en remplacement de Monsieur Ismaila NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.



AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES



• Madame Adja Awa Sogue GUEYE, Economiste-Planificateur, matricule de solde 663 795/Z, est nommée Directeur de la Planification, du Suivi-évaluation et de la Prospective.

Marie Rose Khady Fatou FAYE, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement.