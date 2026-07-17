L’Espagne a décroché, dimanche, son deuxième titre de champion du monde en s’imposant face à l’Argentine (1-0 après prolongation) en finale de la Coupe du monde 2026, disputée au MetLife Stadium d’East Rutherford, près de New York.

Longtemps neutralisées, les deux sélections n'ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire. La délivrance est finalement intervenue au début de la seconde période de la prolongation, lorsque Ferran Torres, parfaitement servi par Lamine Yamal, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute.

Solide défensivement durant une grande partie du match, l’Argentine a attendu d’être menée pour se montrer plus entreprenante offensivement, sans parvenir à revenir au score.

Seize ans après son premier sacre remporté en Afrique du Sud, l’Espagne retrouve ainsi le sommet du football mondial. Déjà championne d’Europe en 2024, la Roja confirme son retour parmi les meilleures sélections de la planète.

De son côté, l’Argentine cède son titre mondial. L’Albiceleste enregistre sa quatrième défaite en finale de Coupe du monde, après celles de 1930, 1990, 2014 et désormais 2026, tout en conservant trois titres remportés en 1978, 1986 et 2022.

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