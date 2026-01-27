Coupe du Sénégal : les 32es de finale s’ouvrent avec l’entrée des clubs de Ligue 1 et Ligue 2

Les matchs des 32es de finale de la Coupe du Sénégal démarrent ce mardi, marquant l’entrée en compétition des formations de Ligue 1 et de Ligue 2.



Pour l’ouverture, l’US Gorée, leader de la Ligue 1, affronte l’Entente sportive de Grand-Yoff, pensionnaire de la Nationale 2. De son côté, l’Académie Génération Foot, tenante du titre, recevra mercredi Builders FC, évoluant en Nationale 1.



Demi-finaliste lors de la précédente édition, Builders FC tentera de renouveler cet exploit face aux académiciens dirigés par Dény Biram Ndao, portés par une dynamique positive ces derniers jours.



Autre affiche très attendue, le Jaraaf, finaliste malheureux de la dernière édition, se déplacera à Guédiawaye FC pour un duel entre deux clubs de Ligue 1. Les banlieusards s’étaient imposés 2-1 face au Jaraaf lors de la 7e journée du championnat.



Un autre choc de ces 32es de finale opposera l’AJEL de Rufisque à l’US Ouakam, également deux équipes de l’élite.



La compétition mettra aussi aux prises plusieurs clubs de Ligue 2, notamment lors des confrontations AS Kaffrine-Port, AS Douanes-AS Saloum et Niary Tally Grand Dakar-DUC.



Programme des matchs des 32es de finale

Mardi :



Gorée – ES Grand-Yoff

Mercredi :



Génération Foot – Builders FC

Amitié FC – JA

Oslo FA – Mama Nguedj Joal

Thiès FC – ASSUR

AS Pikine – CNEPS Excellence

Modèle de Mbao – Casa Sports

AS Kaffrine – Port

AJEL Rufisque – US Ouakam

Ajaamat FC – Gadiaga de Bakel

AS Dahra – AS Bambey

Niary Tally – DUC

Diamono Diourbel – Jamono Fatick

Ndiambour – HLM Dakar

Avenir de Mbacké – ASFA

Niaguis FC – USC Saint-Louis

Don Bosco – Guelwaars de Fatick

Jeudi :

