Koungheul : importante saisie de médicaments illicites par les douanes

Une opération menée par la brigade mobile des douanes de Koungheul, dans la région de Kaffrine, a permis la saisie de 916 kilogrammes de médicaments illicites dans la nuit du 25 au 26 mars, selon les informations communiquées par la direction générale des douanes.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement ayant conduit les agents à organiser une opération de contrôle sur les axes reliant Dimiskha à Missirah ainsi que Koukoto à Mbaye-Mbaye.

Au cours de cette action, deux véhicules transportant une importante quantité de produits pharmaceutiques ont été interceptés. Les cargaisons comprenaient notamment des antalgiques, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des aphrodisiaques ainsi que des produits destinés à un usage vétérinaire.

La valeur globale de ces produits est estimée à plus de 118 millions de francs CFA. Cette évaluation a été réalisée avec l’appui du pharmacien Mamadou Tounkara, membre du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.