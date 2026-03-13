Korité : le croissant lunaire devrait être visible jeudi au Sénégal, selon l’ASPA

L’Association sénégalaise de promotion de l’astronomie (ASPA) a indiqué que le croissant lunaire devrait être visible à l’œil nu jeudi sur l’ensemble du territoire sénégalais, ce qui marquerait la fin du mois de ramadan et la célébration de l’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, le vendredi.

Dans un communiqué transmis à l’APS, l’organisation précise que même si le croissant sera très fin et l’élongation proche du minimum, son observation reste possible à condition que les conditions météorologiques soient favorables.

Selon l’ASPA, la visibilité de la lune sera encore meilleure le lendemain. Vendredi, elle pourra être observée plus facilement dans toutes les zones où le ciel sera dégagé.

L’association explique que la différence de luminosité entre les deux jours est liée à l’âge de la lune. Jeudi, au moment du coucher du soleil, la lune aura environ 17 heures et 58 minutes, avec une surface éclairée proche de 1 %.

Le lendemain, au coucher du soleil, elle atteindra un âge de 1 jour, 17 heures et 58 minutes, avec une luminosité estimée à environ 4 %.

Les données fournies concernent la ville de Dakar, mais l’ASPA précise que les conclusions restent valables pour l’ensemble du Sénégal. Elle rappelle également que l’observation du premier croissant lunaire doit se faire vers l’Ouest, dans la zone du ciel où le soleil se couche.