Kolda : une jeune femme électrocutée à Hillele, le quartier sous le choc

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l’accident est survenu tôt dans la matinée. Certains voisins affirment avoir entendu des cris avant de se précipiter vers la maison de la victime. Mais il était déjà trop tard : Yoba Baldé gisait sans vie, terrassée par le courant électrique.



Rapidement alertés, les éléments de la police se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Le corps a ensuite été transféré à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda.



La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier Hillele. Familles, amis et voisins se sont massés devant la maison de la défunte, bouleversés par cette disparition brutale. « C’est un choc pour nous tous, Yoba était une personne respectée et très appréciée », confie une voisine en larmes.



Au-delà de l’émotion, ce drame ravive le débat sur la sécurité électrique dans les foyers sénégalais. Dans plusieurs quartiers de Kolda, les habitants pointent du doigt la vétusté des installations et l’absence de dispositifs de protection efficaces. « Beaucoup de maisons sont alimentées par des branchements précaires. Le danger est permanent », déplore un responsable d’association locale.



Alors que la famille de Yoba Baldé pleure sa disparition et que tout un quartier tente de surmonter le choc, les autorités sanitaires et sécuritaires appellent à la prudence et à une meilleure sensibilisation sur les risques liés à l’électricité domestique.

