Kolda : six personnes arrêtées pour vol de bétail et abattage clandestin

La police de Kolda a procédé à l’arrestation de six individus soupçonnés de vol de bétail et d’abattage clandestin, selon une source policière.



L’opération a été déclenchée après des informations faisant état de voleurs appréhendés par des habitants d’un quartier de la commune. Les agents du commissariat central sont intervenus rapidement, procédant à l’interpellation des suspects qui ont ensuite été conduits au commissariat.



Les six prévenus doivent être présentés au parquet de Kolda pour la suite de la procédure judiciaire.



📝aps