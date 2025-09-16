Menu
Samedi 20 Septembre 2025


À Kolda, la police a interpellé six individus soupçonnés de vol de bétail et d’abattage clandestin. Ils seront déférés devant le parquet pour la suite de l’enquête.


Kolda : six personnes arrêtées pour vol de bétail et abattage clandestin

La police de Kolda a procédé à l’arrestation de six individus soupçonnés de vol de bétail et d’abattage clandestin, selon une source policière.

L’opération a été déclenchée après des informations faisant état de voleurs appréhendés par des habitants d’un quartier de la commune. Les agents du commissariat central sont intervenus rapidement, procédant à l’interpellation des suspects qui ont ensuite été conduits au commissariat.

Les six prévenus doivent être présentés au parquet de Kolda pour la suite de la procédure judiciaire.

aps




