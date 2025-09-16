Kolda : saisie de 240 plaquettes de coc@ïne d’une valeur de 21,7 milliards FCFA





Les douanes sénégalaises ont annoncé mardi une importante saisie de drogue à Kalifourou, dans la région de Kolda. Au total, 240 plaquettes de cocaïne, d’un poids global de 272,25 kilogrammes, ont été interceptées, pour une valeur estimée à 21,78 milliards de francs CFA.



Selon la Direction générale des douanes, l’opération a été rendue possible grâce à l’exploitation d’un renseignement signalant l’acheminement d’une cargaison de stupéfiants depuis un pays voisin vers le Sénégal. Un dispositif de surveillance a permis d’intercepter le véhicule suspect et de découvrir la drogue dissimulée dans une cachette aménagée.



Trois individus de nationalité étrangère ont été arrêtés lors de cette opération menée par le Bureau des douanes de Kalifourou aux environs de 13 heures.



La Direction générale des douanes a réaffirmé sa détermination à lutter contre le trafic de stupéfiants et autres formes de criminalité transnationale. Elle a également appelé les populations à renforcer leur collaboration avec les services douaniers afin de rendre cette lutte plus efficace.

