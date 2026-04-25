Keur Mbaye Fall : une affaire explosive entre justice, santé publique et tension sociale

Selon des informations concordantes, tout débute lorsqu’une jeune fille, intriguée par des bruits suspects, décide d’ouvrir la porte de la chambre de son cousin. Elle y découvre ce dernier en compagnie d’un autre homme, tous deux nus. L’alerte donnée immédiatement entraîne une réaction en chaîne au sein de la famille, puis dans le voisinage.





Très vite, une foule hostile se forme. La tension monte dangereusement, et les deux individus sont menacés de violence. Il faudra l’intervention rapide des gendarmes de la Zone Franche Industrielle pour éviter un drame. Les forces de l’ordre procèdent à leur exfiltration dans un climat extrêmement tendu.





Mais l’affaire prend une tournure encore plus grave avec l’ouverture de l’enquête. Présentés au parquet, les suspects T. Guèye et A. Dial sont inculpés pour plusieurs chefs, dont mise en danger de la vie d’autrui. Un troisième individu, M. Bâ, est également arrêté et impliqué dans le dossier.





Le véritable tournant intervient après des examens médicaux réalisés dans une structure sanitaire de Sicap-Mbao. Les résultats révèlent que les deux principaux mis en cause seraient porteurs du VIH. Cette découverte bouleverse la qualification des faits et alourdit considérablement leur situation judiciaire, les exposant à des accusations liées à la transmission volontaire d’une maladie.





Placés sous mandat de dépôt et incarcérés à Rebeuss, les trois suspects restent à la disposition du juge d’instruction. L’affaire soulève désormais des questions cruciales : la responsabilité individuelle en matière de santé, les limites du droit pénal face à des situations intimes, mais aussi les dangers des réactions populaires incontrôlées.





Au-delà du fait divers, ce dossier met en lumière une réalité sociale complexe où se croisent tabous, justice et sécurité publique.

