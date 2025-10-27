Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Keur Massar : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic de chanvre indien


Rédigé le Jeudi 13 Novembre 2025 à 12:41 | Lu 51 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La lutte contre le trafic de drogue se poursuit à Keur Massar. Le mardi 11 novembre 2025, la brigade de recherches (BR) a mené une opération coup de poing qui s’est soldée par l’arrestation du présumé chef d’un réseau de trafiquants de chanvre indien.


Keur Massar : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic de chanvre indien

Selon des informations, cette opération s’inscrit dans le cadre des actions continues de la gendarmerie nationale visant à renforcer la sécurité publique et à combattre la délinquance sous toutes ses formes.

Agissant sur la base d’un renseignement précis, les enquêteurs de la BR ont lancé une intervention ciblée qui a permis d’interpeller le suspect. La perquisition effectuée à son domicile a conduit à la découverte de 5 kilogrammes de chanvre indien, soigneusement dissimulés sous un lit.

Les investigations se poursuivent pour identifier et mettre la main sur les autres membres du réseau, toujours en cavale.

La gendarmerie nationale invite par ailleurs les populations à collaborer en signalant toute activité suspecte. Son centre d’appel reste accessible gratuitement au 800 00 20 20 ou au 123, pour tout renseignement utile à la sécurité des citoyens.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Commerce extérieur : les exportations sénégalaises en hausse de 4 % en septembre 2025
Les exportations du Sénégal atteignent 420,8 milliards FCFA en septembre 2025, portées par la hausse des ventes de produits pétroliers et marins, tandis que le déficit commercial se réduit à -81,9...

Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022

- 13/11/2025 - 0 Commentaire
Le G7 de l’éducation annonce un plan d’action face au non-respect des accords signés en 2022
Les syndicats du G7 dénoncent l’inaction du gouvernement face aux engagements pris en 2022 et prévoient des mouvements de grève à partir du 18 novembre 2025 pour exiger la mise en œuvre des accords....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags