Keur Massar : la gendarmerie démantèle un réseau de trafic de chanvre indien

Selon des informations, cette opération s’inscrit dans le cadre des actions continues de la gendarmerie nationale visant à renforcer la sécurité publique et à combattre la délinquance sous toutes ses formes.



Agissant sur la base d’un renseignement précis, les enquêteurs de la BR ont lancé une intervention ciblée qui a permis d’interpeller le suspect. La perquisition effectuée à son domicile a conduit à la découverte de 5 kilogrammes de chanvre indien, soigneusement dissimulés sous un lit.



Les investigations se poursuivent pour identifier et mettre la main sur les autres membres du réseau, toujours en cavale.



La gendarmerie nationale invite par ailleurs les populations à collaborer en signalant toute activité suspecte. Son centre d’appel reste accessible gratuitement au 800 00 20 20 ou au 123, pour tout renseignement utile à la sécurité des citoyens.

