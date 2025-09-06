Keur Massar : démantèlement d’un vaste réseau de vol d’électricité impliquant des prestataires de la SENELEC

La brigade de recherches (BR) de Keur Massar a procédé, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2025, au démantèlement d’un vaste réseau de vol d’électricité au détriment de la SENELEC. Trois personnes ont été interpellées, dont deux prestataires de la société nationale et un électricien indépendant. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, vol et fraude d’électricité.



L’opération, menée avec l’appui d’agents de la SENELEC et d’un huissier de justice, a permis de découvrir des centaines de branchements frauduleux. Des câbles couraient le long des murs et à même le sol, alimentant illégalement de nombreuses habitations. Certaines familles ne payaient qu’un forfait mensuel dérisoire de 7 000 F CFA, quel que soit leur niveau de consommation.



Au-delà du préjudice financier évalué à plusieurs millions de francs CFA, ces branchements sauvages représentaient un grave danger pour la population, exposée à des risques d’électrocution et d’incendie. Selon les enquêteurs, des pertes d’animaux auraient déjà été enregistrées à cause de ces installations anarchiques.



Le dimanche 7 septembre, une seconde opération de grande envergure a été menée entre 11 h et 15 h, avec l’appui de la Légion de gendarmerie d’intervention. Une cinquantaine de maisons ont été identifiées comme bénéficiaires des raccordements frauduleux, et les câbles ont été retirés sous supervision judiciaire.



L’implication de prestataires de la SENELEC dans ce réseau illégal suscite une vive inquiétude, ces derniers ayant utilisé leur expertise technique pour contourner les normes de sécurité et trahir la confiance de leur employeur.



Les suspects devraient être présentés prochainement devant le tribunal de grande instance de Rufisque. L’enquête se poursuit pour évaluer l’ampleur du réseau et déterminer d’éventuelles complicités. Cette opération illustre la détermination de la gendarmerie, sous le commandement du colonel Malick Faye, à lutter contre la fraude électrique et à protéger la sécurité publique.

