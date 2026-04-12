Kédougou : une exploitation illégale démantelée sur les berges du fleuve Falémé

Une opération menée samedi par les forces de sécurité a conduit à la destruction d’une installation artisanale illégale à Doukhiba, dans la région de Kédougou. L’intervention a été réalisée par les éléments de la police des frontières de Moussala.

Selon une source sécuritaire, l’équipement avait été installé sur les rives du fleuve Falémé, en violation des règles encadrant les activités minières à proximité des cours d’eau. L’installation a été repérée puis entièrement détruite lors de l’opération.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la réglementation visant à interdire toute exploitation dans ces zones sensibles afin de préserver l’environnement et les ressources naturelles.

Dans la commune de Bembou, où se situe la localité concernée, les habitants ont exprimé leur satisfaction face à cette intervention, saluant les efforts des autorités. Ils souhaitent toutefois la poursuite de ces opérations pour mettre fin à ces pratiques récurrentes dans cette zone frontalière avec le Mali.

Certaines personnes impliquées dans ces activités traverseraient régulièrement la frontière pour opérer avant de quitter rapidement les lieux en cas d’intervention des forces de sécurité.