Kaolack : trois personnes arrêtées pour un vol de 7 millions de francs CFA





À Kaolack, les agents du commissariat de Ndorong ont procédé à l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’avoir dérobé la somme de 7 millions de francs CFA. L’information a été confirmée mardi par une source policière.



Selon cette même source, le vol a été commis par effraction dans une voiture stationnée à Médina Baye, quartier de la ville. Le véhicule appartenait au propriétaire de l’argent subtilisé.



Alertés par des témoins de la scène, les policiers ont pu rapidement interpeller deux suspects qui auraient utilisé une barre de fer pour forcer l’accès au véhicule, en se faisant passer pour le propriétaire.



Les investigations ont ensuite permis d’arrêter un troisième individu, présenté comme complice et impliqué dans la préparation du coup.



Les trois mis en cause ont été déférés au parquet de Kaolack, tandis que l’enquête se poursuit, selon la même source.

