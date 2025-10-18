Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés


Rédigé le Jeudi 23 Octobre 2025 à 15:33 | Lu 44 fois Rédigé par


Les employés de la Grande Muraille Verte à Kaolack réclament le paiement de neuf mois de salaires en retard et appellent les autorités à intervenir.


Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés

 

Les travailleurs de la Grande Muraille Verte de la région de Kaolack ont tenu un point de presse ce jeudi 23 octobre pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires depuis plusieurs mois.

Prenant la parole au nom de ses collègues, Amadou Ka a indiqué que les employés cumulent neuf mois d’arriérés, allant de février à octobre. « Nous sommes venus aujourd’hui pour exiger nos salaires. En tant qu’agents de la Grande Muraille Verte, il est du devoir de notre direction de nous rémunérer. Cela fait maintenant neuf mois que nous travaillons sans être payés », a-t-il déploré.

Face à cette situation jugée insoutenable, les travailleurs lancent un appel au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils interviennent rapidement. « Parmi nous, il y a des parents de famille, des pères et des mères, qui peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous souffrons et demandons une solution urgente », a ajouté leur porte-parole.

Ces employés espèrent désormais une réaction rapide des autorités afin d’obtenir le paiement de leurs salaires et de mettre fin à des mois de précarité.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop

Lat Soukabé Fall - 20/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès – Pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone à Sampathé : une cérémonie empreinte de ferveur, en présence du maire Babacar Diop
Une forte émotion et une ferveur religieuse ont marqué la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée de Thierno Djibril Wone, ce week-end, à Sampathé, dans la région de Thiès. L’événement a...

Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants

Lat Soukabé Fall - 17/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : un mot d’ordre du G7 largement suivi par les enseignants
À Thiès, le mot d’ordre de grève lancé par le G7 est massivement respecté, presque tous les élèves étant libérés. M. Kanté, membre de l’administration du Cem Mamadou Diaw, confirme : « Les classes...

Actualités

Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés
Les employés de la Grande Muraille Verte à Kaolack réclament le paiement de neuf mois de salaires en retard et appellent les autorités à intervenir.   Les travailleurs de la Grande Muraille...

Décès tragique d'un jeune de 25 ans à Thiès: un témoin raconte les faits réels

- 23/10/2025 - 0 Commentaire
Décès tragique d'un jeune de 25 ans à Thiès: un témoin raconte les faits réels
Une affaire aussi tragique que troublante secoue la ville de Thiès depuis hier mardi. Le corps en décomposition avancée d'un jeune homme de 25 ans a été découvert selon des sources de Seneweb....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags