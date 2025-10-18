Kaolack : les travailleurs de la Grande Muraille Verte réclament neuf mois de salaires impayés





Les travailleurs de la Grande Muraille Verte de la région de Kaolack ont tenu un point de presse ce jeudi 23 octobre pour dénoncer le non-paiement de leurs salaires depuis plusieurs mois.



Prenant la parole au nom de ses collègues, Amadou Ka a indiqué que les employés cumulent neuf mois d’arriérés, allant de février à octobre. « Nous sommes venus aujourd’hui pour exiger nos salaires. En tant qu’agents de la Grande Muraille Verte, il est du devoir de notre direction de nous rémunérer. Cela fait maintenant neuf mois que nous travaillons sans être payés », a-t-il déploré.



Face à cette situation jugée insoutenable, les travailleurs lancent un appel au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils interviennent rapidement. « Parmi nous, il y a des parents de famille, des pères et des mères, qui peinent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Nous souffrons et demandons une solution urgente », a ajouté leur porte-parole.



Ces employés espèrent désormais une réaction rapide des autorités afin d’obtenir le paiement de leurs salaires et de mettre fin à des mois de précarité.



dakaractu

