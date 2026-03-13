Kaolack : les douanes interceptent des billets noirs d’une valeur estimée à plus d’un milliard de francs CFA

Les agents de la subdivision des douanes de Kaolack ont procédé, durant le week-end, à la saisie de billets noirs dont la valeur est estimée à plus d’un milliard de francs CFA. L’opération a également conduit à l’arrestation de trois personnes à Dioffior, dans la région de Fatick, selon la division de la communication et des relations publiques des douanes sénégalaises.

Cette intervention s’inscrit dans une opération ciblée visant à lutter contre la criminalité financière. Les billets saisis comprennent 695 coupures de 100 dollars et 2 931 coupures de 500 euros, pour une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125 francs CFA.

Les autorités indiquent que l’opération a permis de mettre en échec une tentative de lavage de ces billets qui aurait été organisée depuis un pays voisin et devait se dérouler dans la zone des îles du Saloum, notamment entre Djifère, Fimela et Dionewar.

Après l’exploitation d’un renseignement, un dispositif de surveillance et de filature a été mis en place. Les agents des brigades mobiles des douanes de Kaolack, appuyés par le poste des douanes de Keur Moussa, ont ainsi mené une opération discrète qui a conduit à l’interpellation des trois suspects en possession des coupures.

Les personnes arrêtées ont été placées en garde à vue et devraient être présentées au parquet du Tribunal de grande instance de Kaolack dans les prochaines heures, selon la même source.

Cette saisie intervient après d’autres opérations similaires récemment menées dans la même zone.