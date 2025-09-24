Kaolack : découverte d’un corps en décomposition à Médina Mbaba





Dans la nuit de mercredi à jeudi, un corps en état de décomposition a été découvert dans une chambre du quartier Médina Mbaba, à Kaolack.



Selon des sources concordantes, la dépouille a été retrouvée dans une habitation située à l’extrémité est du canal qui borde ce quartier.



Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la Police se sont rendus sur place pour les constatations d’usage avant de transférer le corps à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN).



Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances de ce drame.

