L'Actualité au Sénégal

Un corps sans vie a été retrouvé à Kaolack, dans le quartier Médina Mbaba. La dépouille a été transférée à la morgue et une enquête est ouverte.


Kaolack : découverte d’un corps en décomposition à Médina Mbaba

 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un corps en état de décomposition a été découvert dans une chambre du quartier Médina Mbaba, à Kaolack.

Selon des sources concordantes, la dépouille a été retrouvée dans une habitation située à l’extrémité est du canal qui borde ce quartier.

Alertés, les sapeurs-pompiers et les éléments de la Police se sont rendus sur place pour les constatations d’usage avant de transférer le corps à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN).

Une enquête a été ouverte afin d’éclaircir les circonstances de ce drame.




