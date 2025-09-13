Kaolack : 3,6 kg de ch@nvre indien saisis dans la forêt de Thioyene Hamady Mala

La lutte contre le trafic de drogue se poursuit dans la région de Kaolack. La Brigade régionale des stupéfiants de l’OCRTIS a mené une opération dans la forêt de Thioyene Hamady Mala, dans le département de Wacka Gouna.



Au cours de cette mission ciblée contre la criminalité organisée, les agents ont intercepté un individu à moto. La fouille a permis de découvrir 3,6 kg de chanvre indien, soigneusement dissimulés.



Le suspect a immédiatement été placé en garde à vue, en attendant la suite de la procédure judiciaire.



