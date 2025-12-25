Kaffrine : un don de matériel de mobilité remis à des personnes en situation de handicap

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Lundi 29 Décembre 2025 à 07:27 | Lu 42 fois Rédigé par


Cheikh Ibrahima Ba, khalife de Ngodiba, a offert des fauteuils roulants et des tricycles à des personnes vivant avec un handicap dans la région de Kaffrine, avec l’appui de Human Appeal Sénégal.


Dans la région de Kaffrine, Cheikh Ibrahima Ba, khalife de Ngodiba, a procédé à la remise de 30 fauteuils roulants et de trois tricycles à des personnes vivant avec un handicap. Cette action s’inscrit dans une démarche de solidarité en faveur des populations concernées.

L’organisation non gouvernementale Human Appeal Sénégal a pris part à cette initiative en accompagnant la distribution du matériel aux bénéficiaires.

Ces derniers ont exprimé leur satisfaction face à ce geste de bienfaisance. Selon eux, ce soutien contribue à améliorer leurs conditions de vie et à faciliter leur mobilité au quotidien.




